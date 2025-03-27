İnternette Yaşanan Yavaşlamanın Sebepleri Neler?

KULLANICILARIN GÜNDEMİ: İNTERNET SORUNLARI

27 Mart Perşembe akşam saatleri itibar ile internette yaşanan yavaşlık ile ilgili endişeler gündemde yoğun bir şekilde yer alıyor. Kullanıcılar “İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş?” gibi sorularla sorunları araştırıyor. Birçok kullanıcı, sosyal medya platformlarına erişimde çeşitli zorluklar yaşadıklarını bildiriyor. Özellikle 19 Mart’ta Facebook, Instagram, Twitter (X) ve WhatsApp gibi popüler platformlarda bağlantı sorunları meydana geldi.

TEKRAR EDEN HIZ DÜŞÜŞLERİ

27 Mart tarihinde internet hızında bir başka düşüş yaşandığına dair raporlar alınmaya devam ediyor. Kullanıcılar, bu durumu sorguluyor ve “İnternette sorun mu var?” sorularını gündeme getiriyor. Öte yandan, Türk Telekom’un son 24 saat içerisinde rapor ettiği kesintiler ile ilgili herhangi bir sorun görünmüyor. İşte, Türk Telekom’un son 24 saat içinde kaydettiği kesintiler: