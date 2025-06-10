iPadOS 26 Duyuruldu: Yeni Özellikler Açıklandı

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Apple, iPad serisi için en yeni yazılım güncellemesi olan iPadOS 26’yı 2025 yılında düzenleyeceği WWDC etkinliğinde duyurdu. Bu yeni versiyon, modern bir tasarım, geliştirilmiş çoklu görev yetenekleri için yepyeni bir pencereleme sistemi ve temel uygulamalarda önemli geliştirmeler içeren birçok yenilik sunuyor.

SIVI CAM TASARIMI VE YENİ PENCERE SİSTEMİ

iPadOS 26’daki en çarpıcı görsel yenilik, iPad arayüzüne modern ve yarı saydam bir görünüm kazandıran “Sıvı Cam” (Liquid Glass) tasarımı. Bu yeni estetik ile daha akıcı ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sağlanıyor. Ayrıca, kullanıcıların uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırabilmesi ve düzenleyebilmesi için tasarlanan yeni pencereleme sistemi de dikkat çeken bir diğer yenilik. Masaüstü düzeyinde bir pencere yönetimini tablet formuna taşıyan bu özellik, çoklu görev performansını önemli oranda artırıyor.

APPLE INTELLIGENCE VE GÜNCELLENEN UYGULAMALAR

Yeni iPadOS 26, Apple Intelligence özelliklerini iPad’e getirerek kullanıcıların diller arasında kesintisiz iletişim kurmasını sağlayan Canlı Çeviri gibi akıllı özellikleri kullanılabilir hale getiriyor. Ayrıca, çekirdek uygulamalar da önemli güncellemeler aldı. Dosyalar uygulaması, daha iyi organizasyon ve özelleştirme imkanı sunarken, daha önce yalnızca Mac üzerinde bulunan Önizleme (Preview) uygulaması da artık iPad’de yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, Apple Pencil veya dokunmatik ekran ile PDF ve görüntüleri kolaylıkla görüntüleyip düzenleyebiliyor.

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