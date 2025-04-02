iPhone 16e Fiyatları 50 Bin TL’yi Aştı

DÖVİZ KURLARI NEDENİYLE ZAM YAŞANIYOR

Döviz kurlarındaki artış sürerken, Apple Türkiye de iPhone fiyatlarına ardı ardına zam yapıyor. Yeni fiyat listesi açıklandığında birçok kişi bu rakamlara şaşırıyor. En düşük fiyatlı model iPhone 16’nın başlangıç fiyatı artık 49.999 TL’den başlıyor. Bu, giriş seviyesi bir iPhone için 50 bin TL gibi bir rakamla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

MODELLER ARASINDAKİ FİYAT FARKLARI

Detaylara baktığımızda, iPhone 16’nın fiyatı 64.999 TL’den 69.999 TL’ye, iPhone 16 Plus ise 73.999 TL’den 79.999 TL’ye yükselmiş durumda. Pro serilerinde ise fiyatlar daha da artıyor; iPhone 16 Pro 89.999 TL, Pro Max ise tam 109.999 TL olarak belirlendi. Artık altı haneli telefon fiyatları, Apple’ın resmi listesinde yer alıyor. Zam oranları ise modeline göre %4 ile %10 arasında değişiklik gösteriyor, bu durum herkese bir sürpriz sunuyor.

AKSESUARLARDA DA ZAM VAR

Sadece iPhone’lar değil, aksesuarlar da zamdan nasibini alıyor. Apple Watch Series 10’un yeni fiyatı 19.999 TL, Watch Ultra 2 fiyatı ise 55.999 TL’yi bulmuş durumda. Saat almak istediğimizde, cüzdanların da durumu zorlaşıyor.

MAC VE İPAD’LERE ETKİSİ BELİRSİZ

Şimdilik Mac ve iPad’lerin fiyatları zamdan etkilenmemiş gibi gözüküyor. Ancak döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalara bağlı olarak, gelecekte ne olacağı belirsiz. Teknoloji tutkunları olarak bir sonraki fiyat güncellemesini endişeyle bekliyoruz. Apple’ın bu fiyat artışı, Türkiye’deki kullanıcılarını zor durumda bırakacağa benziyor.