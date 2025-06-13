İPhone 17 Air Geliyor: Şık Tasarım, Özellikler

YENİ İPHONE 17 AIR MODELİ HAKKINDA SÖYLENTİLER

Apple’ın bu yılki iPhone 17 serisinde, son yıllarda “Plus” modelinin yerini alacağı konuşulan yeni bir iPhone 17 Air modelinin tanıtılması planlanıyor. Söylentiler, bu yeni modelin şık tasarımı ve öne çıkan özellikleriyle Apple’ın en ince iPhone’u olabileceğini ortaya koyuyor.

İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN TEKNOLOJİSİ

iPhone 17 Air’in kalınlığı yaklaşık 5,5 mm olacak ve inanılmaz derecede ince bir kasaya sahip olması bekleniyor. Bu özellik, onu şimdiye kadarki en ince iPhone yapacak. Dayanıklılığı artırmak için yeni bir titanyum-alüminyum alaşımlı çerçeve kullanılacağı söyleniyor. Cihazın 6,6 inçlik bir OLED ekranla gelmesi ve bu ekranın Apple’ın 120Hz ProMotion teknoloji desteğini taşıyan ilk “Pro” olmayan iPhone olması olası.

KAMERA YENİLİKLERİ VE GÜNCELLEMELER

Ultra ince tasarım bazı noktaları kısıtlayabilir. Bu bağlamda, iPhone 17 Air’in yalnızca tek bir arka kameraya sahip olabileceği ifade ediliyor. Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisinde bulunan 48 MP Geniş kamera ile aynı kalitede olması bekleniyor. Selfie için ise önemli bir yükseltme gelmesi bekleniyor; ön kameranın tüm iPhone 17 modellerinde 12 MP’den 24 MP’ye çıkacağı belirtiliyor.

PERFORMANS ARTILIYOR VE YENİ BATARYA TEKNOLOJİLERİ

Telefonun gücünü yeni A19 çipinden alması ve 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. İnce kasaya sahip olmasına rağmen, pil ömrünün korunabilmesi için gelişmiş silikon anot pil teknolojisinin kullanılması dikkat çekiyor. Daha verimli bir 5G bağlantısı için Apple’ın kendi tasarımı olan C1 modeminin yer alması, fiziksel SIM tepsisinin tamamen kaldırılarak yalnızca eSIM teknolojisi ile çalışması da ihtimaller arasında yer alıyor. Bu özelliklerin hepsi, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte sunulacak.