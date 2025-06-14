İPhone 17 Air Geliyor: Ultra İnce Tasarım

APPLE’DAN YENİ İPHONE 17 AIR MODELİ

Apple, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde, son yıllarda gördüğümüz “Plus” modelinin yerine geçecek yeni bir iPhone 17 Air modelini tanıtabiliyor. Söylentilere göre, bu model, şık tasarımı ve öne çıkan özellikleri ile Apple’ın ürettiği en ince iPhone olma özelliğini taşıyor.

İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN TEKNOLOJİSİ

iPhone 17 Air, yaklaşık 5,5 mm kalınlığında olan oldukça ince bir kasaya sahip olması bekleniyor. Bu tasarım, onu bugüne kadar üretilen en ince iPhone yapacak. Ağırlığı düşük tutmak için dayanıklılıktan ödün vermeden yeni bir titanyum-alüminyum alaşımdan yapılmış çerçeve kullanılabilir. Cihazın, normal ve Pro Max modelleri arasında yer alan 6,6 inçlik bir OLED ekranla piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Apple, 120Hz ProMotion ekran teknolojisini bu modelde, ilk kez bir “Pro” olmayan bir cihazda kullanma ihtimalini gündeme getiriyor.

SINGLE KAMERA VE YENİ ÖN KAMERA GÜNCELLEMESİ

Ultra ince tasarımın getireceği bazı kısıtlamalar olabilir. Söylentilere göre, iPhone 17 Air’in yalnızca tek bir arka kamera olacak. Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisindekine benzer yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera olması bekleniyor. Ön kamera ise 12 MP’den 24 MP’ye yükseltilerek önemli bir güncelleme alacak. Bu değişiklikler, Air dahil tüm iPhone 17 modellerinde gerçekleşebilir.

YETENEKLER VE BATARYA YENİLİKLERİ

Cihazın, A19 çipinden güç alması ve Pro modelleriyle benzerlik taşıyan 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. İnce kasa tasarımına rağmen pil ömrünü artırmak için daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip gelişmiş silikon anot pil teknolojisi kullanılabilir. Ayrıca, telefonun daha verimli 5G bağlantısı için Apple’ın kendi tasarımı olan C1 modemini barındırması ve fiziksel SIM tepsisini tamamen kaldırarak yalnızca eSIM ile çalışması muhtemel. Tüm bu özelliklerin, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte kullanıma sunulması planlanıyor.