İPhone 17 Air Geliyor: Yeni Özellikler Açıklandı

YENİ iPHONE 17 AIR MODELİ

Apple, bu yılki iPhone 17 serisinde beklenen “Plus” modelinin yerine yeni bir iPhone 17 Air modelini tanıtabilir. Bu modelin, şık tasarımı ve öne çıkan özellikleriyle Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olabileceği söyleniyor.

ULTRA İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN

iPhone 17 Air’in yaklaşık 5,5 mm kalınlığında, son derece ince bir yapıya sahip olacağı bildiriliyor. Bu da onu bugüne kadarki en ince iPhone yapıyor. Ağırlığı düşük tutmak için dayanıklılıktan ödün vermemek adına yeni bir titanyum-alüminyum alaşımlı çerçeve kullanması planlanıyor. Model, normal ve Pro Max versiyonları arasında yer alan 6,6 inçlik bir OLED ekran ile gelecek. Ayrıca, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez bir “Pro” olmayan modelde kullanabileceği konuşuluyor.

TEK ARKA KAMERA VE GELİŞMİŞ ÖN KAMERA

Ultra ince tasarımın bazı ödünler getirebileceği ifade ediliyor. İddialara göre, iPhone 17 Air yalnızca tek bir arka kameraya sahip olabilir. Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisinde bulunan yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera olması bekleniyor. Ön kamerada ise önemli bir yenilik yaşanacak. Tüm iPhone 17 modellerinde ön kameranın 12 MP’den 24 MP’ye yükselebileceği belirtiliyor.

PERFORMANS VE BATARYA YENİLİKLERİ

Telefonun, yeni A19 çipinden güç alması ve Pro modelleriyle eşleşen 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. İnce tasarıma rağmen pil ömrünü korumak için, gelişmiş silikon anot pil teknolojisi kullanılabilir. Ayrıca, cihazın daha verimli 5G bağlantısı için Apple’ın kendi tasarımı olan C1 modemini kullanması ve fiziksel SIM tepsisinin kaldırılarak yalnızca eSIM ile çalışması da muhtemel görünüyor. Tüm bu özellikler, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte sunulacak.