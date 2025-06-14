IPhone 17 Air Yolda: Yeni Özellikler Bekleniyor

YENİ İPHONE 17 AIR MODELİ HAKKINDA SÖYLENTİLER

Apple, bu yılki iPhone 17 serisinde “Plus” modelinin yerine geçecek olan yeni bir iPhone 17 Air modeli tanıtmayı planlayabiliyor. Şu anda dolaşan söylentilere göre, bu yeni model zarif tasarımı ve belirgin özellikleriyle, Apple’ın bugüne kadarki en ince iPhone’su olma potansiyeline sahip.

ULTRA İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone 17 Air’in yaklaşık 5,5 mm kalınlığındaki son derece ince bir kasaya sahip olacağı bildiriliyor. Bu tasarım, onu şimdiye kadar üretilen en ince iPhone haline getirecek. Aynı zamanda, dayanıklılıktan ödün verilmeden hafifliği artırmak için yeni bir titanyum-alüminyum alaşımdan üretilen çerçeve tercih edilebilir. Modelin, normal ve Pro Max varyantları arasında yer alacak olan 6,6 inçlik bir OLED ekranla geleceği öngörülüyor. Ayrıca, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini “Pro” olmayan bir modele de entegre edebileceği konuşuluyor.

SINIRLI ARKA KAMERA VE GELİŞMİŞ ÖN KAMERA

Bu ultra ince tasarımın bazı kısıtlamalara yol açabileceği düşünülüyor. Söylentilere göre, iPhone 17 Air’in yalnızca tek bir arka kamerası bulunabilir. Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisindeki ile aynı olan yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera olması bekleniyor. Özellikle selfie çekimleri için önemli bir yükseltme gündemde. Ön kameranın, Air dahil tüm iPhone 17 modellerinde 12 MP’den 24 MP’ye çıkacağı belirtiliyor.

YENİ PERFORMANS VE BATARYA TEKNOLOJİLERİ

Cihazın gücünü, yeni A19 çipinden alması ve Pro modelleriyle benzerlik gösteren 12 GB RAM ile gelmesi öngörülüyor. İnce form faktörüne rağmen pil ömrünü korumak amacıyla daha iyi enerji yoğunluğu sunan geliştirilmiş silikon anot pil teknolojisinin kullanılabileceği düşünülüyor. Ayrıca, cihazın daha etkin 5G bağlantısı için Apple’ın tasarladığı C1 modemini kullanması ve fiziksel SIM tepsisini tamamen kaldırarak yalnızca eSIM desteği sunabilmesi mümkün görünüyor. Bu özelliklerin, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte sunulması bekleniyor.