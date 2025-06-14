İPhone 17 Air Yolda: Yeni Özellikler Belirginleşiyor

YENİ İPHONE 17 AIR MODELİ GELİYOR

Apple’ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde, yıllardır gördüğümüz “Plus” modelinin yerine geçmesi beklenen yeni bir iPhone 17 Air modeli tanıtılabilir. Gelen bilgiler, bu yeni modelin göz alıcı tasarımı ve dikkat çeken özellikleriyle, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olabileceğini ortaya koyuyor.

ULTA İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN

iPhone 17 Air’in yaklaşık 5,5 mm kalınlığında ve son derece ince bir kasa ile geleceği bildiriliyor. Bu kalınlık, onu bugüne kadar piyasaya sürülen en ince iPhone yapacak. Ayrıca, dayanıklılıktan ödün vermeden daha düşük ağırlık sunmak için yeni bir titanyum-alüminyum alaşımlı çerçeve kullanılabilir. Normal ve Pro Max modelleri arasında konumlanan telefonun, 6,6 inçlik bir OLED ekranla geleceği tahmin ediliyor. Daha önemlisi, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez “Pro” olmayan bir modele entegre etme olasılığı gündemde.

TEK ARKA KAMERA VE GELİŞMİŞ ÖN KAMERA

Bu ultra ince tasarım, bazı özelliklerden ödün verilmesini gerektirebilir. İddialara göre, iPhone 17 Air yalnızca tek bir arka kameraya sahip olabilir. Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisinde yer alan yüksek çözünürlükte 48 MP Geniş kamerayla aynı olması bekleniyor. Ön kamera tarafında ise önemli bir güncellemeye gidileceği söyleniyor. Tüm iPhone 17 modellerinde ön kameranın, 12 MP’den 24 MP’ye yükselebileceği belirtiliyor.

PERFORMANS VE BATARYA YENİLİKLERİ

Telefonun güçlü performansı, yeni A19 çipinden alacağı ve Pro modelleriyle aynı olan 12 GB RAM ile donatılacağı öngörülüyor. İnce kasasına rağmen pil ömrünü korumak için, daha iyi enerji yoğunluğu sunan geliştirilmiş silikon anot pil teknolojisinin kullanılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca cihaz, daha verimli 5G bağlantısı için Apple’ın tasarımı olan C1 modemini kullanabilir ve fiziksel SIM tepsisinin tamamen kaldırılmasıyla yalnızca eSIM ile çalışması muhtemel. Tüm bu yenilikler, iOS 26 işletim sistemi ile bir arada sunulacak.