iPhone’da Shazam ile Müzik Senkronizasyonu

YENİ ŞARKI BULMA KOLAYLIĞI

Apple, 300 milyondan fazla kullanıcısının dikkatini çeken yeni bir özellik sundu. Bu yeni özellik, kullanıcıların yeni şarkıları bulmasını ve hepsini tek bir yerde tutmasını sağlıyor. Shazam’ın en son sürümü ile birlikte iPhone kullanıcıları, iOS kontrol merkezindeki müzik dinleme fonksiyonunu kullanarak şarkıları tanımlayıp doğrudan Spotify veya Apple Music ile oluşturdukları çalma listelerine ekleyebiliyor.

ŞARKI EKLEME İŞLEMİ KOLAYLAŞTI

Shazam güncellemesine dair yapılan açıklamada, “Şarkıları Apple Music ve Spotify ile senkronize etmeyi her zamankinden daha iyi hale getirdik. Shazam artık Kontrol Merkezi, Siri ve Kısayollar’daki Müzik Tanıma aracılığıyla bulunan şarkıları Apple Music veya Spotify’daki ‘Shazam Parçalarım’ çalma listelerinize ekleyecek” denildi. Bu özellik, kullanıcıların bir parçayı cihazlarına kaydetmek için ayrıca Shazam uygulamasını açmalarına gerek kalmadığı anlamına geliyor. Ayrıca, bu özelliği kullanmak da oldukça basit; kullanıcılar, kolayca bulunabilen bir ayarı etkinleştiriyor.