Iphone Fiyatlarına Zam Gelecek Mi?

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ APPLE’I VURDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ticaret tarifeleri, yurt dışında üretim yapan şirketleri zor durumda bıraktı. Gümrük vergilerinden en çok etkilenen şirketlerin başında Apple geliyor. Ekonomi uzmanları, bu vergilerin ürün fiyatlarına yansıması durumunda iPhone modellerinin yüzde 30-40 oranında pahalanabileceğini ifade ediyor. Apple’ın bu maliyet artışını tüketiciye yansıtıp yansıtmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

APPLE’IN PİYASA DEĞERİ 300 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Apple, iPhone üretiminin büyük kısmını Çin’de gerçekleştiriyor. Trump yönetiminin Çin menşeli ürünlere getirdiği %34 ek gümrük vergisi, şirketin maliyetlerini ciddi oranda artırdı. Çin’in de aynı oranda misilleme yapacağını açıklamasıyla Apple hisseleri geçen hafta %13 değer kaybederek 188,4 dolara geriledi. Tarifelerin açıklanması sonrasında teknoloji devinin piyasa değeri 300 milyar dolar eridi.

IPHONE FİYATLARI 2 BİN 300 DOLARA ÇIKABİLİR

Yıllık 220 milyondan fazla iPhone satışı yapan Apple’ın en büyük pazarları ABD, Çin ve Avrupa. ABD’de iPhone 16’nın başlangıç fiyatı 799 dolar iken, uzmanlar vergilerin yansımasıyla bu fiyatın 1.142 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor. iPhone 16 Pro Max’in fiyatının 1.599 dolardan 2.300 dolara, 599 dolarlık iPhone SE’nin ise 856 dolara yükselebileceği tahmin ediliyor.

APPLE’IN EK MALİYETİ 40 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Şirketin gümrük vergilerinden muaf tutulup tutulmayacağı merak konusu. Analistler, Trump yönetiminin sert politikaları nedeniyle muafiyet ihtimalinin düşük olduğunu vurguluyor. Apple’ın ek maliyetinin 40 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE’DE APPLE ÜRÜNLERİNE ZAM GELİR Mİ?

Apple geçtiğimiz hafta Türkiye’de iPhone ve diğer ürünlerine zam yapmıştı. En ucuz iPhone modeli 49.999 TL, en pahalı model ise 109.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Trump’ın tarife kararlarının Türkiye’deki Apple ürünlerine yansıyıp yansımayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak ABD’deki olası fiyat artışlarının küresel satış politikalarını doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.