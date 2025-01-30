iPhone SE 4’ün Tasarım Detayları Açığa Çıktı

DİNAMİK ADALI TASARIM DEĞERLENDİRMESİ

iPhone kullanıcılarının merak ettiği sorulardan biri, “iPhone SE 4, Dynamic Island mı yoksa eski notch tasarımını mı kullanacak?” Güvenilir sızıntılara sahip olan Evan Blass, iPhone SE 4’ün tasarımında Dynamic Island olacağını belirtiyor. Apple’ın en güncel teknolojilerini bu modele entegre etmesi oldukça mantıklı görünüyor. Yeni model, Face ID teknolojisini Touch ID’nin yerine alacak ve kullanıcıların alıştığı kenardan kenara ekran gibi modern özelliklere sahip olacak. Blass’ın öngörüsü, Dynamic Island’ın kullanıcıları çekmek için en güncel kesilme şekli olduğunu vurguluyor ve geçen deneyimlerine dayanarak güvenilirlik kazanıyor.

NOTCH TASARIMI İDDİASI

Ancak bu iddiaların karşısında, Display Supply Chain Consultants’ın kurucusu Ross Young bulunuyor. Young, X platformunda yaptığı paylaşımda, “iPhone 14 gibi notch doğru olacak” diyerek iPhone SE 4’ün eski tasarımla, yani notch ile geleceğini ifade ediyor. Bu iki farklı görüş, iPhone SE 4’ün tasarımını bekleyenlere belirsizlik yaratıyor.

KAMERA VE BAĞLANTI YETENEKLERİ

iPhone SE 4 hakkında sızdırılan bilgiler, telefonun tek arka kameraya sahip olduğunu ve USB-C portunun Lightning portu ile değiştirildiğini gösteriyor. Apple, tek bir arka kamera ile gelişmiş görüntü işleme teknolojisi kullanarak kamera performansını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, iPhone SE 4 ve iPhone 17 Air, Apple’ın kendi 5G modem çipini kullanacak ve bu çip yalnızca sub-6GHz ağlarını destekleyecek. Bu, çok hızlı veri indirme hızlarına sahip ağlarla uyumsuzluk yaratıyor olsa da, dünya genelinde bu ağların yaygın olmaması nedeniyle kullanıcıları çok fazla etkilemeyecek.

ÖZELLİKLER VE BEKLEYİŞ

iPhone SE 4’ün diğer özellikleri arasında 6.1 inç OLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 48 MP arka kamera ve 12 MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca, cihazın 8 GB RAM ve A18 işlemci gibi güçlü bileşenlerle donatılması bekleniyor. Sonuçta, iPhone SE 4’ün hangi tasarımı benimseyeceği ise ancak modelin tanıtılmasıyla, Mart veya Nisan aylarında netleşecek.