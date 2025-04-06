Irak, ABD Vergisine Önlem Alıyor!

KABİNE TOPLANTISI YAPILDI

Irak Başbakanı Şiya Sudani, ABD Başkanı Donald Trump tarafından devreye sokulan yeni gümrük vergilerine yönelik bir kabine toplantısı düzenleyerek dört maddelik bir önlem planı açıkladı. Irak hükümeti, bu vergilere karşı ekonomik ve diplomatik yollarla çeşitli adımlar atıyor. Toplantıda, ABD’nin ithal ürünlere yönelik artırdığı gümrük vergilerinin olası etkilerinin yanı sıra, Irak’ın ekonomisine olan doğrudan etkileri incelendi.

DÖRT MADDELİK PLAN AÇIKLANDI

Başbakan Sudani, bu vergilere yanıt olarak belirlenen dört maddelik planı şöyle açıkladı: “Karşılıklı ticaretin doğrudan geliştirilmesi ve ABD’li distribütörlerin Irak piyasasında yer almasının sağlanması. Irak ile ABD arasında bankacılık ve mali hizmetlerin güçlendirilmesi. ABD ile ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla müzakere heyetine yeni görevler verilmesi. Dışişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıklarının, ABD’deki muhatap kurumlarla doğrudan diyaloğa geçmesi ve gelişmeleri haftalık olarak Başbakanlık’a raporlaması.”

Toplantıda elde edilen verilere göre, ABD’nin Irak ürünlerine uyguladığı gümrük vergisi artışının, Irak’ın ABD mallarına yönelik uygulamalarından kaynaklanmadığı, daha çok iki ülke arasındaki ticaret dengesi farklılığından doğduğu aktarıldı. Irak’ın ABD’den gerçekleştirdiği ithalatın büyük bir kısmının üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı yollarla yapıldığı da ifade edildi. Irak hükümeti, alınacak bu önlemlerin ülke ekonomisini korumak ve geliştirmek açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ABD ile daha dengeli ve doğrudan ilişkiler kurmayı hedeflediklerini belirtti.