Irak’ın Petrol Rezervi 150 Milyar Varil

BAĞDAT ULUSLARARASI ENERJİ FORUMU AÇIKLAMALARI

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat’ta gerçekleştirilen Bağdat Uluslararası Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar yaptı. Sudani, “Petrol rezervimiz yaklaşık 150 milyar varildir” diyerek, bu miktarın Irak’ı dünya sıralamasında en üst basamaklara taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Irak’ın küresel enerji piyasalarını “120 yıldan fazla süre besleyebilecek” kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

YATIRIMLAR İÇİN FIRSAT SUNULUYOR

Irak’ın son yıllarda büyük bir sanayi ve kalkınma sahasına dönüştüğünü belirten Sudani, enerji sektörünün hızla geliştiğini, yeniden imar ve kalkınma çalışmalarının da ivme kazandığını söyledi. Sudani, “Enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen şirketlere kapımız açık” diyerek, bu alanda yatırım fırsatları sunduklarını vurguladı.

