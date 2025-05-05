Irak’ta Kum Fırtınası Olumsuz Etkiledi

KUM FIRTINASI ETKİSİ ALTINDA KENTLER

Irak’ın Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi pek çok kent, kum fırtınası nedeniyle olumsuz bir duruma düştü. Kum fırtınası, bu bölgelerde günlük yaşamı zorlaştırdı ve ciddi sonuçlar doğurdu.

TRAJEDİ VE YARALILAR

Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde, kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaşanan kazanın fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucunda iki aracın çarpışmasıyla meydana geldiğini aktardı.

SAĞLIK UYARILARI

Kum fırtınası sebebiyle, solunum rahatsızlığı yaşayan yaklaşık 400 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlıkları bulunan bireyleri evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.