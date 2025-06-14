İran 3 Bilim İnsanı Daha Hayatını Kaybetti

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONUCUNDA BİLİM İNSANLARI HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, son zamanlarda İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda 3 bilim insanı daha hayatını kaybetti. Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci’nin yanı sıra, dün gerçekleşen saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi isimli nükleer bilim insanları da yaşamını yitirdi. Böylece saldırılarda ölen bilim insanı sayısı toplamda 9’a yükseldi.

GELİŞMELER NASIL BAŞLADI?

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu komuta kademesini de hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılar sonucu, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutanın yanı sıra toplamda 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca yalnızca Tahran’da sivil kaybının 150’yi geçtiği bildirildi. Tebriz’e yönelik saldırılarda da 18 sivil yaşamını yitirdi.

İRAN’DAN CEVAP VE ULUSLARARASI TEPKİLER

İran ordusu, İsrail’e karşı balistik füzelerle geniş çaplı bir karşı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda Tel Aviv’de en az 9 bina yıkıldı, 3 kişi öldü ve 172 kişi yaralandı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail’i saldırılarından dolayı kınadı.