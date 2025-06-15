İran 3 Bilim İnsanı Daha Hayatını Kaybetti

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA BİLİM İNSANLARI KAYBEDİLDİ

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucunda Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilim insanı daha yaşamını yitirdi. Dün gerçekleşen saldırılarda toplam 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Bu isimler arasında Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yer alıyor.

SALDIRILARDA KAYIP SAYISI ARTARAK 9’A YÜKSELDİ

İsrail, 13 Haziran’da da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesislerin yanı sıra ordunun üst komuta kademesini hedef alan büyük çaplı bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer yüksek rütbeli komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. Tahran’da toplam sivil kaybının 150’yi aştığı belirtilirken, İsrail’in Tebriz’e düzenlediği saldırılarda 18 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İRAN ORDUSUNDAN CEVAP GELDİ

İran ordusunun İsrail’e karşı balistik füzelerle gerçekleştirdiği geniş çaplı karşı saldırılarda Tel Aviv’de en az 9 bina yıkıldı. Bu saldırılarda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 172 kişi de yaralandı. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’i yaptığı saldırılardan dolayı kınadı.