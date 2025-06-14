İran 3 Bilim İnsanı Daha Hayatını Kaybetti

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA KAYIPLAR ARTIYOR

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İsrail’in İran’a yönelik bombardımanlarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci isimli 3 bilim insanı daha yaşamını yitirdi. İzleyen günlerde düzenlenen saldırılarda ölen nükleer bilim insanlarının sayısı 9’a yükseldi. Önceki gün, Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi gibi isimler de hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ SALDIRILAR VE KAYIPLAR

İsrail, 13 Haziran tarihinde de İran’ın çeşitli şehirlerinde bulunan nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademelerine yönelik geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran’ın Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Özellikle Tahran’da toplam sivil kaybının 150’den fazla olduğu açıklandı. Aynı zamanda, İsrail’in Tebriz’e yönelik saldırılarında da 18 sivilin hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

İRAN’IN KARŞI SALDIRISI VE ETKİLERİ

İran ordusunun, İsrail’e karşı yürüttüğü balistik füzelerle geniş çaplı karşı saldırılarda Tel Aviv’de en az 9 bina yıkıldı. Bu saldırılarda en az 3 kişinin öldüğü ve 172 kişinin yaralandığı duyuruldu. Türkiye dahil çok sayıda ülke, İsrail’in saldırılarını kınadı.