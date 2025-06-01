İran’a ABD Teklifi İletildi, Yanıt Bekleniyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık iki hafta önce dile getirdiği nükleer anlaşma teklifinin 31 Mayıs 2025 tarihinde Umman tarafından Tahran’a ulaştırıldığını bildirdi. Erakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi’nin Tahran’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdiğini vurguladı. Erakçi, “Değerli kardeşim Umman’ın seçkin Dışişleri Bakanı Busaidi, bugün Tahran’a kısa bir ziyaret gerçekleştirerek, İran halkının ilkeleri, ulusal çıkarları ve hakları doğrultusunda uygun şekilde yanıtlanacak bir ABD teklifinin unsurlarını sundu” dedi.

GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMAZLIKLAR

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakereler, Umman’ın arabuluculuğunda devam eden beş tur görüşme ile ilerliyor. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık uranyum zenginleştirme konusundaki farklılıklar. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde sınırlamak ve bunun karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise daha önce düşük düzeyde zenginleştirmeye izin vermişken, son dönemde İran’ın tüm düzeylerde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını şart koşuyor.

ABD’NİN TEKLİFİ VE İRAN’IN CEVABI

ABD basınında yer alan haberlere göre, 11 Mayıs’ta Umman’daki dördüncü tur görüşmelerinde, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, İran heyetine yazılı bir teklif sunmuştu. Trump, konuyla ilgili olarak “Evet, bir teklif var. Ama İran hızlı hareket etmeli, yoksa kötü şeyler olacak” diyerek Tahran’a baskıda bulunmuştu. Ancak İran, o dönemde kendisine yazılı bir teklif ulaşmadığını iddia ederken, müzakerelerin geleceği belirsizliğini koruyor.

SÜRECİN ARKA PLANI

Trump, 2018 yılında ABD’yi 2015 nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan tek taraflı olarak çekmiş ve İran’a ağır yaptırımlar uygulamıştı. 2025’te tekrar göreve dönmesiyle birlikte, İran ile yeni bir anlaşma için diplomatik girişimler hız kazandı. Nisan ayında Umman’da başlayan dolaylı görüşmeler, Roma ve yeniden Umman’da devam etti. İran, yaptırımların kaldırılmasının karşılığında nükleer programını sınırlamaya hazır olduğunu duyurdu.