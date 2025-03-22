İran: ABD’ye Karşı Sert Uyarı Yaptı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 21 Mart’taki Nevruz Bayramı vesilesiyle başkent Tahran’da çeşitli toplumsal kesimlerden temsilciler ve yüksek düzeyde yetkililer ile bir araya geldi. Hamaney, geçtiğimiz yıl İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye için düzenlenen veda törenlerine yer vererek, Lübnan ve Filistin’deki olayların halkın verdiği tepkilerine dikkat çekti. “İran halkı manevi gücünü ortaya koydu ve bunun zirve noktası devrim zaferi kutlamaları oldu. İran milleti kendini dünyaya tanıttı. Biz de kendimizi tanımalıyız. Tüm bunlar halkın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde yaşandı, ancak halkımız tüm engellere rağmen sahaya çıktı ve düşmanlar İran milletinin sisteme bağlılığını açıkça gördü,” şeklinde konuştu.

ABD’nin TEHDİTLERİ VE CEVAP

Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerini değerlendirerek, “ABD, İran ile karşı karşıya geldiğinde tehditlerle hiçbir yere varamayacağını bilmeli. Biz hiçbir zaman çatışmaları başlatan taraf olmadık. Ancak ABD ve diğerleri, İran’a karşı herhangi bir hainlik yaparsa sert bir tokat yiyeceğini bilmeli,” dedi.

HUSİLER VE DİRENİŞ GRUPLARI

Hamaney, ABD ve Avrupa’nın direniş gruplarına karşı tutumunu eleştirerek, bu grupların İran’dan bağımsız olarak hareket ettiğini dile getirdi. “ABD’li ve Avrupalı siyasetçiler büyük bir hata yapıyor. Bölgedeki direniş merkezlerini İran’ın vekil güçleri olarak tanımlayarak onlara hakaret ediyorlar. Oysa Yemen halkı da bölgedeki direniş merkezleri de kendi motivasyonlarıyla hareket ediyor. İran’ın onlar adına hareket edecek bir vekile ihtiyacı yok,” ifadelerini kullandı.

YEMEN VE DİRENİŞİN ÖNCÜLERİ

Hamaney, Yemen’in direnişin başlangıcında kritik bir rol oynadığına dikkat çekerek, “Dönemin Yemen lideri, uluslararası bir toplantıya katılarak bu zulme açıkça karşı çıkmıştı. Bugün ise Yemen halkı ve bölgedeki direniş grupları, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı duruyor, direniyor ve mücadele ediyor,” şeklinde belirtti.

İRAN’IN DESTEK POLİTİKASI

İsrail’in Filistin’deki saldırılarına yanıt veren Hamaney, İran’ın direniş gruplarına desteğini sürdüreceğini vurguladı. “Bugün dünya halkları, Siyonist rejimin vahşetine karşı çıkıyor ve herkes gücü yettiğince direniyor. İran İslam Cumhuriyeti de bu zorbalık ve zulme karşı kararlılıkla duruyor. Tutumumuz net. Ülkelerini, Filistin’i ve Gazze’yi savunan Filistinli ve Lübnanlı direnişçileri destekliyoruz. Bu, İran’ın her zaman değişmez politikası olmuştur,” diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart’ta yaptığı bir açıklamada İran’ın Husilere askeri destek vermeye devam ettiğini belirterek, “İran, bu malzemelerin gönderimini derhal durdurmalıdır. Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsın. Zaten her iki durumda da kaybedecekler, ancak bu şekilde daha hızlı kaybedecekler,” şeklinde ifadeler kullandı.