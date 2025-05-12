İran: Anlaşma Hakkında Ciddiyiz

ORTA DOĞU’DA TANSİYON ARTMIŞ DURUMDA

Yemen’deki İran destekli Husilere karşı saldırılarını sürdüren ABD, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu gezisi öncesi ılımlı mesajlar veriyor. Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini belirtmesinin ardından, İran’dan da yanıt gecikmedi.

NÜKLEER SİLAH YANLIŞ ANLAŞILMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında nükleer görüşmelere dair açıklamalar yaptı. Pezeşkiyan, “Nükleer silah peşinde değiliz” ifadesini kullanarak, “Rehber’in (Ayetullah Ali Hamaney) fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır. Elbette İran’ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki tartışma da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

BARIŞ İÇİN MÜZAKERE SÜRECİ

Müzakereler ve anlaşma arayışı konusunda ciddiyetini vurgulayan Pezeşkiyan, “Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölge ülkelerinin kardeş olduğuna, barış ve uyum içinde birlikte yaşadığına inanıyoruz ve dünyanın diğer ucundan birinin gelip bizim için bir şeyler yapmasına gerek yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgede huzursuzluk oluşturanın Siyonist rejim (İsrail) olduğunu belirtti.