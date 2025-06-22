İran Artık Barış Yapmak Zorunda

ABD’NİN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRI

ABD, onuncu gününde İsrail – İran savaşına dahil oldu ve İran’ın nükleer tesislerini hedef aldı. Saldırıdan kısa bir süre sonra, kurmaylarıyla bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ulusa Seleniş konuşması gerçekleştirdi. Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırının amacını “İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak” olarak belirtti. Ayrıca, “dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmak” gerektiğini vurguladı.

BARIŞ SAĞLANMAZSA DAHA BÜYÜK SALDIRILAR OLACAK

Trump, “Kısa süre önce ABD ordusu İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan” dedi. Saldırının ardından dünyaya bu operasyonun “muazzam bir askeri başarı” olduğunu duyurdu. İran’ın nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok edildiğini belirtti ve “Ortadoğu’nun zorbası İran şimdi barış yapmak zorunda” ifadesini kullandı. İran ile barış sağlanmadığı takdirde, “önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak” şeklinde bir uyarıda bulundu.

BAŞKA HEDEFLER DE VAR

Trump, “İran ‘Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm’ diyordu. Uzun zaman önce buna izin vermeyeceğime karar verdim” dedi. İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu’ya teşekkür ederek, bu tehdidi ortadan kaldırmak için uzun bir yol katettiklerini ifade etti. “İran’da ya barış olacak, ya da son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak” diye ekledi. “Daha çok hedef var. Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı” diyerek, barış hemen sağlanmadığı takdirde diğer saldırılara yönelik planların yürütüleceğine dikkat çekti.

ORDUNUN GÜCÜNE VURGU

Trump, “Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok” dedi. Ayrıca, “Tanrı’yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu’yu korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı Amerika’yı korusun” diyerek konuşmasını tamamladı.