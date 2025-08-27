İran, Avustralya’nın Büyükelçisine Misilleme Yapacak

İRAN’DAN AVUSTRALYA’YA CEVAP

İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararıyla yanıt vereceğini açıkladı. Tahran yönetimi, Canberra’nın İran’ı ülkedeki Yahudi karşıtı saldırıların sorumlusu olarak gösterme iddialarını “kesinlikle” reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, Avustralya’nın bu kararını ”diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız” olarak tanımlayarak, ”her türlü eylemin karşılıklı tepkiyle karşılanacağını” belirtti. Baghaei, bu adımın Avustralya’daki iç gelişmelerin bir yansıması olduğunu da vurguladı.

AVUSTRALYA’NIN İDDİALARI

Avustralya, İran’ın Sidney ve Melbourne’deki saldırılara karıştığını öne sürerek, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi “istenmeyen kişi” ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu durumun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk olduğunu ifade etti. Ayrıca, Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetleri askıya alındı. Avustralya’nın attığı bu adımlar, ülkenin son zamanlarda İsrail’e yönelik eleştirileri ve Filistin devletini tanıma çabaları sonrasında geldi.

İSTİHBARAT AÇIKLAMALARI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO), Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına düzenlenen saldırıların arkasında İran’ın olduğunu doğrulayan “güvenilir istihbarat” elde ettiğini duyurdu. Bu saldırıların “toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri” olduğunu belirten Albanese, “Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında düzenlenen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi” değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMATİK SÜREÇLER

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve üç diğer İranlı diplomatı “istenmeyen kişi” ilan ettiğini ve ülkeyi terk etmeleri için kendilerine yedi gün süre verildiğini açıkladı. Wong, “Bu kararı aldık çünkü İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ülkesinin Tahran’daki büyükelçisini geri çektiğini ve buna rağmen İran ile bazı diplomatik kanalları açık tutma niyetinde olduklarını aktardı. Wong, Avustralya vatandaşlarına da İran’da bulunmamaları yönünde çağrıda bulundu.