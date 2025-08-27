İran, Avustralya’nın BÜYÜKELÇİSİNİ Sınır Dışı Edecek

İRAN’DAN AVUSTRALYA’YA MİSİLLEME UYARISI

İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararıyla yanıt verme niyetinde olduğunu bildirdi. Tahran yönetimi, Canberra’nın İran’ı ülkedeki Yahudi karşıtı saldırıların müsebbibi olarak göstermesini “kesinlikle” reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, Avustralya’nın kararını “diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız” olarak tanımlayıp, “her türlü eylemin karşılıklı tepkiyle karşılanacağını” aktardı. Baghaei, bu adımın aynı zamanda Avustralya’daki iç gelişmelerden etkilendiğini de belirtmiş durumda. Avustralya, İran’ın Sidney ve Melbourne’deki saldırılara karıştığı iddialarıyla, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi “istenmeyen kişi” ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk olduğunu vurguladı. Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetleri şu an için askıya alındı. Bu gelişmeler, Avustralya’nın son zamanlardaki İsrail’e yönelik eleştirileri ve Filistin devletini tanıma yönündeki diplomatik çabalarının ardından geldi.

İRAN HAKKINDA İDDİALAR ORTADA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına yapılan saldırılarla ilgili olarak İran’ın sorumlu olduğuna dair “güvenilir istihbarat” tespit ettiğini aktardı. Albanese, bu saldırıların “toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri” olduğunu belirterek, “Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında gerçekleştirilen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi” ifadelerini kullandı.

DİPLOMATLAR İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ile birlikte 3 başka İranlı diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve ülkeden ayrılmaları için kendilerine 7 gün süre verildiğini duyurdu. Wong, Avustralya hükümetinin, 2’nci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez bir yabancı büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldığını vurguladı. “Bu kararı aldık çünkü İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” diyen Wong, Tahran’daki büyükelçilerini geri çektiklerini ancak bazı diplomatik kanalların açık tutulacağını ifade etti. Wong, ayrıca Avustralya vatandaşlarını İran’da bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.