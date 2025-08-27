İran, Avustralya’nın Kararına Misilleme Yapacak

İRAN’DAN AVUSTRALYA’YA KARŞILIKLI TEPKİ

İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararıyla ilgili misilleme yapacağını duyurdu. Tahran yönetimi, Canberra’nın İran’ı ülkedeki Yahudi karşıtı saldırıların suçlusu olarak göstermesini “kesinlikle” reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, Avustralya’nın kararını “diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız” olarak tanımladı ve “her türlü eylemin karşılıklı tepkiyle karşılanacağını” belirtti. Baghaei, bu gelişmenin Avustralya’daki iç meselelerden etkilenmiş olduğunu da ekledi.

AVUSTRALYA’DAN İLK DEFA BİR BÜYÜKELÇİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Avustralya, İran’ın Sidney ve Melbourne’deki saldırılara karıştığını iddia ederek İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi “istenmeyen kişi” ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu durumun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk olduğunu vurguladı. Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetleri de askıya alındı. Avustralya’nın bu adımları, son dönemlerde İsrail’e yönelik eleştirileri ve Filistin devletini tanıma girişimlerinin ardından geldi.

SALDIRILARIN ARKASINDA İRAN İDDİASI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına yapılan saldırıların arkasında İran’ın olduğuna dair “güvenilir istihbarat” edindiğini açıkladı. Albanese, bu saldırıların “toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri” olduğunu belirtti ve “Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında düzenlenen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi” değerlendirmesi yaptı.

DİPLMATLAR SİPARİŞİNDE DÖNÜŞÜM

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve üç diğer İranlı diplomatın “istenmeyen kişi” (persona non grata) ilan edildiğini açıkladı. Bu diplomatların ülkeyi terk etmeleri için kendilerine 7 gün süre verildi. Wong, Avustralya hükümetinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yabancı bir büyükelçiyi sınır dışı etme kararını aldığını belirtti ve “Bu kararı aldık çünkü İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Wong, ülkesinin Tahran’daki büyükelçisini de geri çektiğini, fakat Iran ile bazı diplomatik kanalları açık tutacaklarını aktardı. Avustralya, İran’da bulunan vatandaşlarına bu ülkeden uzak durmaları çağrısında bulundu.