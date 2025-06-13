İran, BMGK’ya Acil Toplantı Çağırdı

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERGİNLİK ARTMAKTA

ABD ile İran arasında süregelen nükleer müzakerelerle ilgili karşılıklı tehditlerin ardından Orta Doğu’da füze saldırıları gerçekleşti. İsrail, gece yarısı İran’ın hayati nükleer hedeflerine yönelik bir saldırı düzenledi.

İSRAİL’İN SALDIRISINDA YÜKSEK RUTBELİ ASKERİLER HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaşamını yitirdi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney, yapılan saldırıya sert bir yanıt vereceklerini belirtti.

BMGK’YA ACİL TOPLANTI TALEBİ GELDİ

Gelişmeler yaşanırken İran’ın resmi ajansı IRNA, İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nin BMGK’ya gönderdiği acil durum mektubunda, İsrail’in “İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıları ve askeri yetkililere yönelik suikastlarını” kınadığını bildirdi. İran’ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail’in bu eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması amacıyla BMGK’ya acil toplantı talebinde bulundu. İsrail güvenlik kabinesi dün akşam toplandı ve sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran’a karşı kapsamlı bir saldırı başlattıklarını duyurdu.