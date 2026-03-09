ABD-İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar 10. gününe girdi. Çatışmalar devam ederken Türkiye, taraflara barış çağrısı yapmaya devam ediyor ve gerekli önlemleri alıyor. Ancak bugün İran’dan fırlatılan bir füze Türk hava sahasına girdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk hava sahasına giren balistik füzenin Doğu Akdeniz’de NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞME

Yaşanan gelişmeler sonrasında İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçi’den balistik füze ile ilgili açıklama talep edildi.

CUMHURBAŞKANINDAN UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda İran’ı uyardı. Erdoğan, “Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerle eşgüdüm içinde takip edeceklerini ve güvenliği tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceklerini vurguladı.