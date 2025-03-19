İran Çarşamba Suri Kutlamaları Trajede İle Bitti

İran’da her yıl Nevruz Bayramı öncesi gerçekleştirilen “Çarşamba Suri” kutlamaları, bu yıl da trajik bir şekilde sona erdi. Geleneksel ateş üzerinden atlama etkinliği, havai fişek ve maytaplar eşliğinde kutlanan gece, yine birçok acı olaya sahne oldu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI KORKUTUCU

Yapılan açıklamalara göre, el yapımı patlayıcıların kutlamalar sırasında sıkça kullanıldığı bildirildi. İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, kutlamalarda meydana gelen kazalar sonucunda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 568 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

TRAVMALAR VE UZUV KAYIPLARI

Kutlamalar öncesinde patlayıcı maddelerin hazırlanması sürecinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralılardan 338’inin uzuv kaybı yaşadığı bildirildi. Ayrıca, 1,557 kişinin gözlerinden yaralandığı ve 1,531 kişinin ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AMBULANS HİZMETLERİ DE ETKİLENDİ

En çok yaralanma vakalarının yaşandığı bölgeler arasında 1,049 kişinin etkilendiği Tahran, 866 yaralının bulunduğu Doğu Azerbaycan ve 620 yaralının olduğu Batı Azerbaycan eyaletleri öne çıkıyor. Olaylar sırasında 14 ambulansın zarar gördüğü ve bu nedenle bazı yaralıların ambulans içinde hayatını kaybettiği açıklandı.