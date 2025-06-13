İran, Cemkeran Camii’ne Kırmızı Bayrak Astı

İRAN’IN CEMKERAN CAMİİ’NDEKİ KIRMIZI İNTİKAM BAYRAĞI

İran, İsrail’in 13 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği “Rising Lion” operasyonu sonrasında Kum şehrindeki kutsal Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı intikam bayrağını çekti. Şii inancı açısından büyük öneme sahip olan bu camideki dalgalanan bayrak, İran’ın İsrail’e karşı misilleme hazırlığında olduğuna dair güçlü bir sembol olarak değerlendiriliyor.

KIRMIZI BAYRAĞIN ANLAMI VE TARİHİ

Kırmızı intikam bayrağı, İran kültüründe ve Şii inancında “kan davası” ve “misilleme” anlamları taşıyor. Genellikle “Hüseyin’in intikamı” yazan bu bayrak, özellikle Kerbela Olayı’nda Hz. Hüseyin’in şehadetini anmak ve haksızlığa karşı duruşu sembolize etmek amacıyla kullanılıyor. İran, son beş yıl içinde bu bayrağı Cemkeran Camii’nde dördüncü kez dalgalandırıyor. Daha önce, 2020 yılında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi, 2024’te Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikastı ve Kirman’daki terör saldırısı sonrası bu bayrak çekilmişti.

İSRAİL’İN SALDIRISI VE İRAN’IN TEPKİSİ

İsrail, Natanz nükleer tesisini, Tahran’daki askeri karargâhları ve balistik füze üslerini hedef alan bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve nükleer bilim insanları Fereydoun Abbasi ile Mohammad Mehdi Tehranchi hayatını kaybetti. İran’ın dini lideri Ayatollah Ali Khamenei, bu saldırıyı “vahşi bir suç” olarak nitelendirerek, “İsrail ağır bir bedel ödeyecek” ifadelerini kullandı. Bunun karşılığında İran, 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) ile İsrail’e saldırı başlattı.