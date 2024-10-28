İran Cumhurbaşkanı’ndan İsrail’e Sert Tepki

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN SERT AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in ülkenin askeri üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dair önemli ifadeler kullandı. Pezeşkiyan, “Savaş peşinde değiliz, ancak ülkemizi ve milletimizi savunacağız. Siyonist rejimin saldırısına uygun karşılığı vereceğiz” şeklinde konuştu. Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ulusal egemenliği hedef aldığını ve bu tür saldırıların hiçbir zaman yanıt almadan geçmeyeceğini belirtti.

ABD’NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİYOR

Pezeşkiyan, İsrail’in ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini vurguladı ve bu durumun gerilimi artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. “ABD’nin İsrail’i bu büyük facia için tahrik ettiğini biliyoruz. Onlar soğukkanlı olmamız karşılığında savaşı sonlandıracaklarının sözünü verdiler ancak sözlerini tutmadılar” dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, “Dünya, işgalci rejimin en büyük destekçisi olan ABD’nin insan hakları ve özgürlüklerden bahsederken, siyonist rejimin on binlerce kadın ve çocuğu katletmesi karşısında sessiz kaldığını görüyor” ifadeleriyle durumu eleştirdi.

SALDIRI SONUCU CAN KAYBI

Son olarak, dün gece İran’ın askeri üslerine düzenlenen saldırıda biri sivil, dört asker olmak üzere toplam beş kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Pezeşkiyan bu kayıpların, İran devletinin savunma kararlılığını artıracak bir durum olduğunu kaydetti.