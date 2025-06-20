İran’da 5.2’lik Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

İran’ın Semnan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yetkililer, depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu bildirdi. Bu olay, bölgedeki sismik aktivitelerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ETKİLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Depremin meydana geldiği bölgedeki olayın ardından, yerel otoritelerin güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi. Bu tür doğal afetler, halkın dikkatli olması gereken bir durum oluşturuyor. Uzmanlar, depremin etkilerini en aza indirmek için hazırlıklı olmanın gerekliliğine vurgu yapıyor.