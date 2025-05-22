Dünya

İran’da 60 Yaşında Hasta, 47 Civata

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ELBURZ TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN BÜYÜK BULUŞ

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Elburz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhsin Recebniya, dikkat çekici bir olay hakkında açıklama yaptı.

MİDEDEKİ CİVATALARIN ÇIKARILMASI

Recebniya, Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden tam 47 metal cıvata çıkarıldığını aktardı ve durumu nadir görülen bir olay olarak nitelendirdi. Cıvataların, ameliyata ihtiyaç duyulmadan endoskopik bir yöntemle çıkarıldığını söyleyen Recebniya, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içerisinde taburcu edileceğini belirtti. Ancak, söz konusu hastanın cıvataları nasıl yuttuğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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