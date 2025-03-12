İran’da Çarşamba Suri Kazaları: 5 Ölü

İRAN’DA ÇARŞAMBA SURİ KUTLAMALARINDA TRAJEDİ

İran’da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesi gerçekleştirilen “Çarşamba Suri” kutlamaları sırasında yaşanan olaylar ciddi bir kayıpla sonuçlandı. Bu yıl kutlamalar esnasında meydana gelen kazalarda, içinde havai fişek ve maytap üreticilerinin de yer aldığı 5 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi ise yaralandı. Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Babek Yektaperest, konu hakkında açıklama yaptı.

KAZA SAYILARI DÜŞÜYOR

Yektaperest, 19 Şubat’ta başlayan hazırlık sürecinin 11 Mart’a kadar devam ettiğini belirterek, bu süre zarfında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 220 kişinin yaralandığını aktardı. Ayrıca, geçen yıla kıyasla yaralanma sayısında yüzde 47 oranında bir azalma olduğunu ifade etti. Öte yandan, en fazla yaralanmanın 59 kişiyle Tahran’da gerçekleştiğini vurguladı.

AİLELERE UYARI

Yektaperest, kutlamalar sırasında ailelere çocuklarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı ve patlayıcı madde satın alma ile kullanmaktan kaçınmalarını istedi. Hicri Şemsi takvimine göre düzenlenen bu kutlamalarda, özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlayarak havai fişek ve el yapımı patlayıcıları ateşe veriyor. Ancak bu kutlamalar sırasında meydana gelen kazalar, her yıl birçok can kaybına ve yüzlerce yaralanmaya neden oluyor. İran’da Nevruz, Hicri Şemsi takvimine göre 21 Mart’ta başlıyor.