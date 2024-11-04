İran’da Hava Aracı Kazası: Ölümler Var

İRAN’DA DEVRİM MUHAFAZARLARI’NA AİT HAVA ARACI KAZA YAPTI

İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nde Devrim Muhafızları’na ait bir hava aracı kaza geçirdi. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın yayınladığı açıklamada, “Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’ne ait hafif motorlu hava aracı (cayrokopter), ülkenin güneydoğusundaki Sirkan sınır bölgesinde gerçekleştirilen askeri operasyon sırasında kaza yaptı” deniliyor.

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada ek olarak, “Olayda DMO Gülistan eyaleti Ninova Birliği Komutanı Hamid Mazenderani ve Pilot Hamed Cendegi hayatını kaybetti” ifadeleri yer alıyor. Bu kaza, bölgedeki askeri operasyonların ve hava araçlarının güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.