İran’da İSSRAİL Ajanları Yakalandı! Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ve İran Arasındaki Saldırılar Üçüncü Gününde Sürüyor

SON DURUM

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısı ile İran’ın misilleme eylemleri üçüncü gününde devam ediyor. İsrail’in saldırıları sonucunda en az 78 kişi hayatını kaybetti, büyük bir kısmının sivil olduğu 320 kişi de yaralandı. İran, İsrail’e karşı “Gerçek Vaat 3” adı altında saldırı başlattı. Bu saldırılar sırasında Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi. Bat Yam kentinde 3 kişinin öldüğü ve bölgedeki yaralı sayısının birçok kişi olduğu bildirildi. Bazı füzelerin İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aştığı ve patlamalara yol açtığı belirtiliyor. İsrail’de kayıpların en az 13 olduğu aktarılıyor.

Tahran’dan Patlama Sesleri

İsrail ordusunun yaptığı açıklamanın ardından İran’ın başkenti Tahran’dan patlama sesleri geldiği duyuruldu. Tahran muhabiri Ali Çabuk, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini aktardı ve bazı bölgelerde dumanlar yükseldiği gözlemlendi. İran hükümeti, sivillerin camilere, okullara ve sürekli açık kalan metrolara sığınmasını tavsiye etti.

İsrail’in Hedefleri

Bir İsrail askeri yetkilisi, dün akşam Tahran’da yaklaşık 80 hedefin vurulduğunu açıkladı. 2 “çift kullanımlı” yakıt sahasının da vurulduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail ordu sözcüsü, yaklaşık 50 savaş uçağının Tahran’ın nükleer tesislerini hedef aldığını ve son üç günde 720’den fazla İran askeri altyapısının vurulduğunu bildirdi.

Nükleer Tesislere Saldırı

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, İsfahan’daki nükleer tesisin vurulduğunu ifade ederek, “Bu, saldırılarımızdan kaçmayan stratejik ve önemli bir tesistir. İran rejiminin stratejik yeteneklerine, özellikle nükleer projeyle ilgili olanlara güçlü darbeler indirmeye devam ediyoruz” dedi.

Devrim Muhafızları Açıklama Yaptı

İran Devrim Muhafızları, devam eden İsrail saldırıları karşısında askeri müdahaleyi yoğunlaştıracaklarını bildirdi. İran devlet haber ajansı IRNA, İsrail saldırılarında ölen ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu aktardı. Ayrıca İran polisi, İsrail istihbarat ajansı Mossad’a ait iki üyenin gözaltına alındığını ve patlayıcı ile elektronik cihaz hazırlarken yakalandıklarını belirtti.

Hayfa’daki Hasar

İsrail medyası, İran’ın Hayfa’daki boru hatlarına yönelik füze saldırısında zarar meydana geldiğini ancak bu saldırının ölüme neden olmadığını açıkladı. Rafineriler, zararın faaliyetlerine etkisini inceliyor.

Yüksek Tansiyonda Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in saldırısının ABD’nin desteği olmadan gerçekleşemeyeceğini belirtti. Arakçi, “İran, zorunlu kalmadığı sürece savaşın büyümesini istemiyor” dedi.

İsrail’den Tahliye Uyarısı

İsrail ordu sözcüsü, nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgede yaşayan İranlılar için tahliye uyarısı yaptı ve “Bu altyapının yanında bulunmanız hayatınızı tehlikeye atıyor” dedi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrailli medya kuruluşlarına göre, İran’ın saldırıları sonucu ölü sayısının 6’ya yükseldiği ve 200’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Tahran Petrol Rafinerisi’nde ise yakıt üretiminin kesinti olmadan devam ettiği açıklandı.

Uyarılar ve Saldırılar

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın saldırıları durumunda Amerikan ordusunun tüm gücüyle sahaya ineceğini ifade etti. Ayrıca, İsrail ordusu Tahran’a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. İran tarafından fırlatılan füzelerin bazıları İsrail’deki sivil binalara isabet etti ve sonucunda can kayıpları yaşandı.

Saldırılar devam ederken, her iki taraftan da açıklamalar ve tehditler sürüyor. Avrupa ve dünya genelinde, bu çatışmanın nasıl sonuçlanacağı endişeyle takip ediliyor.