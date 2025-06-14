İran’da Natanz’da Radyoaktif Kirlilik Tespit Edildi

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI

İsrail, İran’ın nükleer programındaki uranyum zenginleştirme oranını artırarak silah üretim kapasitesine karşı başlattığı saldırılarda nükleer tesisleri de hedef almıştı. Son dakika bilgisine göre; Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın Natanz nükleer tesisinde radyoaktif kirlenme tespit ettiğini duyurdu.

İSFANHAN VE FORDO’DA GELİŞMELER

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’da hedef aldığı İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislerle ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini ve bu konu hakkında İranlı yetkililerle temasa geçtiklerini açıkladı. Ajansın sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre Grossi, “UAEA, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislere ilişkin gelen raporların farkındadır ve bu tesislerin etkilenip etkilenmediğine dair İran’dan resmi bilgi talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN AÇIKLAMALARI

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkedeki nükleer tesislerin durumu hakkında bilgi verdi. Kemalvendi, İsrail’in Natanz nükleer tesisini yer altındaki yapıları hedef alarak defalarca füze saldırısına maruz bıraktığını belirtti. Saldırıların ardından yapılan kontrollerde, tesiste sınırlı düzeyde radyoaktif kirlilik tespit edildiğini açıkladı. Ancak bu kirliliğin sadece tesisin içiyle sınırlı olduğunu ifade eden Kemalvendi, herhangi bir sızıntının dış çevreye ulaşmadığını ve durumun ciddi bir tehlike arz etmediğini bildirdi.