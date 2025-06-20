İran’da Şemhani: Hayattayım, Feda Hazırım

İSRAİL’İN GENCİM SİLAHLARINA SALDIRISI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerinde yer alan nükleer tesisler ile ordunun üst komuta kadrosunu hedef alan geniş çaplı askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanının yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu toplam sivil kayıp sayısının 224, yaralı sayısının ise 1277’den fazla olduğunu duyurdu. İran ordusu ise İsrail’e karşı balistik füzelerle misilleme yaparak 25 kişinin ölümüne ve 500’den fazla yaralanmasına sebep oldu.

BARİŞ İÇİN KOŞULSUZ DURDURMA GEREKİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesinin tek yolunun İsrail’in koşulsuz olarak saldırılarını durdurması olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X’te konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ŞEMHANI SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney’in yakın müttefiki Ali Şemhani’nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Şemhani, İran halkına gönderdiği kısa mesajda “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan haberlerde Şemhani’nin saldırılarda hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ali Şemhani, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yakın yardımcılarından biri ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik önemli bir anlaşmanın imzalandığı görüşmelerde Tahran’ı temsil etti. On yıl boyunca ülkenin ulusal güvenlik alanındaki en üst düzey yetkilisi oldu ve çeşitli önemli görevler üstlendi.

ABD’DEN ORTA DOĞU’YA ASKERİ TAKVİYE

ABD ordusunun Orta Doğu’daki üslerine çok sayıda askeri kargo uçağıyla takviye yaptığı belirtildi. “Flight Radar” sitesindeki verilere göre, son 24 saat içinde Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden kalkan 20 civarında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı Orta Doğu’daki üslere iniş yaptı. Bu durum, ABD’nin İsrail’in yanında İran’a saldırılara katılma yönündeki tartışmaların gölgesinde yaşanıyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD’nin Orta Doğu üslerine ilave hava savunma sistemleri dahil olmak üzere askeri ekipman gönderdiği bildirilmekte. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Haziran’da Orta Doğu bölgesine “ek kabiliyetlerin konuşlandırılması” talimatı verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Başkan Donald Trump’ın, İran ile müzakerelerin yapılma olasılığı nedeniyle İran’a yönelik (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.