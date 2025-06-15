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İran’daki Saldırılarda 128 Ölü, 900 Yaralı

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İRAN’DAKİ SALDIRILARDA CAN KAYIPLARI ARTIK AÇIKLANDI

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Tahran ve diğer çeşitli şehirlerde düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, bu saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısıyla ilgili ilk açıklamayı gerçekleştirdi. Bu veriler ışığında, ülke genelinde meydana gelen saldırılar sonucunda toplamda 128 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, yaralı sayısı en az 900 olarak belirlendi.

İSRAİL’İN GENİŞ ÇAPLI SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda hayatını kaybetti. Daha önce yapılan açıklamalarda toplam sivil kaybın 78 olduğu bildirilmişti. İran ordusu, karşılık olarak İsrail’e balistik füzelerle saldırarak 13 kişinin öldüğünü ve 400’den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Bu gelişmeler sonrası Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’i kınadı. Meksika, Pakistan gibi bazı ülkeler de bu duruma sert tepki gösterdi ve yaşanan olayları protesto etti.

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