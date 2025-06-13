İran’daki Türk Vatandaşları Türkiye’ye Dönüyor

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail ile İran Cumhuriyeti Devleti arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Türkiye ile sınır olan İran’a yönelik hava saldırıları düzenlendi. Bu saldırılar sonucunda birkaç kent hedef alındı.

TÜRK VATANDAŞLARI SİNIR KAPISINDAN ÜLKEYE DÖNÜYOR

İran’da iş ve gezi amaçlı bulunan Türk vatandaşları, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapmaya başladı.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK ARTIYOR

İsrail, Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisleri ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine sabah saatlerinde saldırılar düzenledi.

SINIR KAPISINA YEREL AKIN

Yaşanan bu olayların ardından, İran’da resmi tatil olmasına rağmen benzin istasyonlarında yoğun kuyruklar oluştu. Türk vatandaşları ise Esendere Sınır Kapısından Türkiye’ye geçiş yaptı. Esendere’de sınır kapısında yoğun bir kalabalığın olmaması dikkat çekti.

Zeki Gürdal, “Urmiye kentinden geliyoruz. İsrail’in İran’ı vurduğunu sabah öğrendik. Tasvip etmediğimiz bir durum. İran’dan dönerek Türkiye’ye giriş yaptık. Benzin istasyonlarında kuyrukların olduğunu gördük. İnşallah kısa sürede bu gerginlik tamamen biter” diye belirtti.