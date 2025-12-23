İran’dan Doğal Gaz Akışı Kesildi: Irak Elektrikler Kayıp Yaşıyor

Irak resmi haber ajansı, Irak Elektrik Bakanlığı’na dayanarak İran’dan gelen doğal gazın tamamen kesildiğini duyurdu. Bu durum nedeniyle Irak’ın elektrik sisteminde 4 bin ile 4 bin 500 megavatlık bir kayıp yaşandığı belirtildi. Irak Elektrik Bakanlığı’nın, Petrol Bakanlığı ile işbirliği yaparak yerli alternatif yakıtlara yöneldiği ve santrallere enerji sağlanmasının garanti altına alındığı iletildi. Üretimin kontrol altında olduğu da ifade edildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DOĞAL GAZA BAĞIMLILIK

Irak, elektrik üretiminde önemli ölçüde doğal gaza bağımlı bir ülkedir. Ülkede üretilen elektriğin yaklaşık üçte biri, İran’dan ithal edilen doğal gazla çalışan santraller aracılığıyla elde edilmektedir.