İran’dan Doğal Gaz Akışı Kesildi: Irak Elektrikler Kayıp Yaşıyor

iran-dan-dogal-gaz-akisi-kesildi-irak-elektrikler-kayip-yasiyor

Irak resmi haber ajansı, Irak Elektrik Bakanlığı’na dayanarak İran’dan gelen doğal gazın tamamen kesildiğini duyurdu. Bu durum nedeniyle Irak’ın elektrik sisteminde 4 bin ile 4 bin 500 megavatlık bir kayıp yaşandığı belirtildi. Irak Elektrik Bakanlığı’nın, Petrol Bakanlığı ile işbirliği yaparak yerli alternatif yakıtlara yöneldiği ve santrallere enerji sağlanmasının garanti altına alındığı iletildi. Üretimin kontrol altında olduğu da ifade edildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DOĞAL GAZA BAĞIMLILIK

Irak, elektrik üretiminde önemli ölçüde doğal gaza bağımlı bir ülkedir. Ülkede üretilen elektriğin yaklaşık üçte biri, İran’dan ithal edilen doğal gazla çalışan santraller aracılığıyla elde edilmektedir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.
Gündem

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Halil Hayye liderliğindeki heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev’den Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev'le görüşerek Ermenistan'la normalleşme sürecini değerlendirdi ve Aliyev'in doğum gününü kutladı.
Gündem

2025 Altın Rekorları İle Yatırımcıları Şaşırttı

Yıl sonuna yaklaşırken ons altın 4,500 doları geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı. 1979’dan beri en iyi yıllık performansını gösterdi.
Gündem

Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması Bekleniyor

Erdoğan, yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Ancak, refah payı beklentileri karşılanmayacak gibi görünüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.