Dünya

İran’dan Füze Saldırısı: Dumanlar Yükseldi

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İRAN’DAN FÜZE SALDIRISI GELDİ

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine ve stratejik noktalardaki kişilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarından sonra, İran’dan beklenen yanıt sonunda gerçekleşti. İsrail Ordusu Sözcülüğü, İran tarafından İsrail’e doğru füze saldırıları yapıldığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı engellemek için devreye girdiği bildirildi.

HALK SİGORTA ALARMI VERİLDİ

Güvenlik önlemleri kapsamında, yerel yetkililer İsrail vatandaşlarına derhal en yakın sığınaklara gitmeleri uyarısında bulundu. Ayrıca, cep telefonlarına gönderilen acil uyarı bildirimleriyle “Sığınaklara inin” şeklinde talimatlar verildi. Saldırının ardından ülke genelinde alarm seviyesinin artırıldığı ifade edildi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA: ASKERİ HEDEFLER VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, konuya dair bir açıklama yaparak, “İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik ‘Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı” ifadesini kullandı.

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