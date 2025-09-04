İran’dan Hamle: Avustralya Büyükelçisi Ayrıldı

AVUSTRALYA’NIN İRAN BÜYÜKELÇİSİNİ İSTENMEYEN ADAM İLAN ETMESİ

Avustralya, İran’ın ülkedeki Yahudilere karşı gerçekleştirdiği iki eylemle ilgili olarak suçladığı İranlı büyükelçiyi, ağustos ayında istenmeyen adam ilan etti. İran, söz konusu suçlamaları reddederek bunun İsrail’in bir komplosu olduğuna dair iddialarda bulundu. “Sky News Australia” yayınladığı haberde, Avustralya’nın ülkesindeki Yahudilere yönelik gerçekleştirilen iki saldırının İran ile bağlantılı olduğuna dair İsrail istihbaratından gelen bir ihbarın bulunduğunu aktardı.

İRAN’DAN DİPLOMATİK CEVAP

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Diplomatik hukukun gelenek ve kurallarına uygun olarak, Avustralya’nın bu hamlesine karşılık İran da Avustralya’nın İran’daki diplomatik varlığını azaltarak karşılık verdi. Avustralya Büyükelçisi de İran’dan çıktı.” dedi. Bekayi, İran’a yöneltilen antisemitizm suçlamalarının haksız ve asılsız olduğunu belirtti.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDEKİ AZALMA

Bekayi, Avustralya hükümetinin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararını haksız bulduğunu açıkladı. “İlişkilerdeki bu azalmayı memnuniyetle karşılamıyoruz çünkü bunun için hiçbir sebep veya gerekçe olmadığını düşünüyoruz. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor.” ifadesini kullandı.