İran’dan Trump’a Nükleer Çıkış: Hamaney’den Rest

İRAN’IN DEĞERLİ İSİMLERİ YOK AMA GÜÇLÜYÜZ

Hamaney, Ramazan münasebetiyle Tahran’da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Haniye ve Yahya Sinvar gibi önemli isimlerin kaybına dikkat çeken Hamaney, “Bu yıl onlar aramızda değil. Onların yokluğu bizim için büyük bir kayıp, ancak bu durum bizi zayıflatmadı. Bu değerli isimlerin yokluğu üzerinden İran’ın zayıfladığını düşünmek doğru değil. Size güvenle söylüyorum ki, bu kardeşlerimizin yokluğu büyük bir kayıp olsa da bu yıl bazı konularda geçen yıldan daha güçlüyüz. En azından daha zayıf değiliz” dedi.

MÜZAKERE DAVETLERİ ALDATMACADIR

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la müzakere konusunda yaptığı açıklamaları eleştirerek, “ABD Başkanı’nın İran’la müzakere etmeye hazırız demesi ve müzakereye davet etmesi, dünya kamuoyunu aldatmaktır. Bu, biz müzakere yanlısıyız ve müzakere ve barış istiyoruz ama İran razı değil demektir. İran neden müzakere etmeye razı değil? Kendinize bir bakın” şeklinde konuştu. Geçmişte ABD’nin müzakerelere uymadığını ve anlaşma metinlerini yırttığını vurgulayan Hamaney, “Biz oturup yıllarca müzakere ettik. Aynı kişi, müzakere bittikten, tamamlandıktan ve imzalandıktan sonra anlaşmayı masadan kaldırıp yırttı. Anlaşmaya uymayacağını bildiğimiz halde neden müzakere edelim? Dolayısıyla müzakereye davet etmek ve müzakere etmekten bahsetmek kamuoyunu aldatmaktır” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SİLAH KONUŞULURKEN SEÇİM İRAN’A AİTTİR

İran’ın nükleer silah edinme kapasitesine değinen Hamaney, “Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah yapma niyetinde olsaydı ABD bunu engelleyemezdi. İran’ın nükleer silaha sahip olmaması kendi tercihidir” dedi. Ülke içindeki ABD ile müzakere tartışmalarına da değinen Hamaney, “Bu hükümetle yapılacak müzakereler, yaptırımları kaldırmayacak, aksine sorunları daha da artıracak ve yaptırımların düğümünü daha da sıkı hale getirecektir” şeklinde konuştu. ABD’nin müzakereler esnasında yeni talepler ve aşırı isteklerle geldiğini belirten Hamaney, “Birkaç gün önce ülke yetkilileri ile yaptığım görüşmede de söyledim. ABD, yeni talepler ve beklentiler ileri sürüyor. Bu durum, sorunları bugün olduğundan daha da büyük hale getirecektir. Dolayısıyla müzakere hiçbir sorunu çözmez, hiçbir düğümü açmaz” diye ekledi.

İRAN’IN SAVUNMA KABİLİYETİ GÜÇLÜDÜR

ABD’nin İran’a yönelik askeri güç kullanma tehditlerine yanıt veren Hamaney, “Savaş başlatmak ve tek taraflı darbe vurmak mümkün değil. İran, karşılıklı darbe vurma yeteneğine sahip ve kesinlikle bu darbeyi vuracaktır. ABD’nin askeri güç kullanma tehditleri akıllıca değil. Eğer ABD ve onların destekçileri yanlış bir adım atarlarsa en çok zarar görecek olanlar olacaktır. Biz savaş peşinde değiliz ancak eğer biri böyle bir adım atarsa bizim tepkimiz kesin ve kararlı olacak. İran, her türlü saldırıya karşılık verme yeteneğine sahip” ifadelerini kullandı.