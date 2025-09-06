Dünya

İran, Diplomasiye Dönmelidir İfadeleriyle Tepki Gösterdi

iran-diplomasiye-donmelidir-ifadeleriyle-tepki-gosterdi

ORTAK BİLDİRİ VE İRAN’IN TEPKİSİ

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong tarafından yayımlanan ortak bildiride, “İran’ın nükleer programında nükleer denetim taahhütlerine uyması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) tam erişimi yeniden sağlaması, zenginleştirilmiş uranyum stokları ile zenginleştirme süreciyle ilgili endişeleri gidermesi ve müzakere masasına dönmesi” gerektiği belirtildi. İran’ın Tokyo Büyükelçiliği, bu açıklamaya sert bir şekilde karşılık verdi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Büyükelçiliğin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Japonya’nın İran ile diplomatik ilişkilerini asılsız gerekçelerle kesmiş olması ve şimdi ikiyüzlü bir şekilde İran’dan diplomasiye dönmesini isteyen Avustralya ile birlikte tamamen taraflı ve kabul edilemez bir bildiri yayınlaması üzüntü vericidir” denildi.

DİPLOMASİDE SUÇLULUK

Ayrıca açıklamada, “Diplomasiye zarar veren İran değil, İsrail ve ABD’dir. Çünkü İran’ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılar bu çıkmaza yol açmıştır” ifadesine yer verildi. Bu cümlelerle, İran, diplomatik süreçlerde kendine yönelik eleştirileri reddederek, başka ülkeleri suçlamayı tercih etti.

