İran Dışişleri Bakanı, ABD’ye sert tepki

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE İRAN’IN YANITI

Başkan Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurduğunu açıkladı. Trump, “Fordo artık yok” dedi. Diğer yandan, İsrail, İran’ın kendi topraklarına füze fırlattığını duyurdu ve bu olayda 27 kişi yaralandı. Bu gelişmeler üzerine İsrail, İran’ın batısına yönelik yeni bir saldırı başlattı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN SERT TEPKİ

İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin saldırılarına sert bir şekilde karşılık verdi. Arakçi, ani bir saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, “İran, en güçlü şekilde ABD’nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır” ifadelerini kullandı. ABD’nin “soykırım rejimi” ile birlikte hareket ettiğini belirten Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) bir an önce toplanarak durumu değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. “Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır” diyen Arakçi, “Saldırıya karşı sessiz kalınmamalı” vurgusunu yaptı.

İRAN’IN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI

Arakçi, İran’ın sadece ABD askeri saldırganlığına değil, aynı zamanda İsrail’in saldırılarına karşı da kendini koruyacağını belirtti. “BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır” dedi. Saldırının neden olduğu hasar konusunda henüz net bir bilgi bulunmadığını fakat bunun dikkate alınmaması gerektiğini söyledi. “ABD’nin diplomasi sürecini bombaladığını” ifade eden Arakçi, “Bence burada diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar” dedi.

RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL DURUM

Öğleden sonra Moskova’ya gideceğini açıklayan Arakçi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa vurgu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye dair, “Rusya, İran’ın dostudur” sözlerine yer verdi. Türkiye’nin potansiyel arabuluculuğu konusuna da değinen Arakçi, dün yaptığı diplomatik temaslarda Türkiye’nin İsrail’in saldırılarını kınadığını hatırlatarak, “Bütün bölge ülkeleri ve Müslüman ülkeler İsrail’in cinayetlerini kınamışlardır” dedi.

Arakçi, İran’ın ABD’ye nasıl bir karşılık vereceği sorusunu yanıtlayarak, “Önümüzde bir dizi seçenek var” şeklinde cevap verdi. Son olarak, nükleer görüşmelerde ABD’yi temsil eden Steve Witkoff ile yaptığı görüşmeleri dolaylı görüşmeler olarak tanımlayan Arakçi, “Gerekirse biz de bu mesajlara o aracılar aracılığıyla yanıt vereceğiz” dedi.