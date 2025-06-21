İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Açıklama

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ZORLAŞIYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre’nin Cenevre şehrinde Avrupalı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası NBC News’e verdiği mülakatta, ABD ile diplomatik çözüm için masaya oturmanın güçleştiğini belirtti. Tahran ile Washington arasında 15 Haziran’da planlanan nükleer müzakerelerin öncesinde İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını hatırlatan Arakçi, artık ABD’ye güvenilip güvenilemeyeceğinden emin olmadıklarını vurguladı. ABD’nin diplomasiyle ilgilenmediğini ve nükleer müzakereleri “İsrail’in hava saldırısını örtme” aracı olarak kullandığını savunan Arakçi, “Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey, diplomasiye ihanetti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran’ın müzakereye hazır olduğunu ancak bunun için İsrail’in hava saldırılarının durması gerektiğini belirtti.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI

ABD Başkanı Donald Trump’ın “uranyum zenginleştirme faaliyetinden vazgeçme” talebini yerine getiremeyeceklerini dile getiren Arakçi, her ülkenin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu ekledi. Arakçi, uranyum zenginleştirmeden “tamamen vazgeçmeyeceklerini” Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a ilettiğini belirtti. Witkoff’la iletişimin sürdüğünü fakat daha önce verilen sözlerin yerine getirilmediğine dikkat çeken Arakçi, “Artık aramızda güven eksikliği var çünkü vaatlerini yerine getirmedi.” şeklinde konuştu.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Trump’ın İran’a askeri müdahale kararı alması durumunda, İran’ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını ifade eden Arakçi, İsrail’e nasıl yanıt verdiklerine dair ABD’ye de aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Arakçi, “Savaşta taraflar birbirine saldırır. Meşru müdafa her ülkenin hakkıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alacağına yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Arakçi, böyle bir eylemin “işleyebilecekleri en büyük suç olacağını” belirtti.

DİPLOMASİ VE SALDIRILAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğindeki İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu öncesinde de basına açıklamalar yapan Arakçi, “Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır.” dedi. ABD’nin bu saldırganlığın içinde olduğu sonucuna vardıklarını ifade eden Arakçi, “İlk günden beri işin içinde olduklarına dair pek çok gösterge var.” diyerek, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını örnek gösterdi. Arakçi, “Maalesef ABD’nin de bu saldırganlığa katılabileceğini duyduk. Bu, çok talihsiz bir durum olacaktır.” şeklinde konuştu.