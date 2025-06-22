İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Açıklama

DİPLOMATİK ÇÖZÜM GÜVENSİZLİĞİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre’nin Cenevre kentinde Avrupalı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonucunda Amerikan basın kuruluşu NBC News’e mülakatta, ABD ile diplomatik çözüm sağlamak için masaya oturmanın giderek zorlaştığını aktardı. Tahran ile Washington arasında 15 Haziran’da yapılması tasarlanan nükleer görüşmelerin sadece birkaç gün öncesinde, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının düzenlendiğini hatırlatan Arakçi, artık ABD’ye güvenilip güvenilmeyeceği konusunda tereddüt taşıdıklarını belirtti. ABD’nin diplomatik çabalara ilgi duymadığını ve nükleer müzakereleri “İsrail’in hava saldırısını örtbas etmek” için kullandığını ileri süren Arakçi, “Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey, diplomasiye ihanetti.” ifadelerini kullandı.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI

Iran Dışişleri Bakanı Arakçi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden “tamamen” vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yöndeki talebini yerine getiremeyeceklerini söyledi. Her ülkenin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkının bulunduğunu ifade eden Arakçi, uranyum zenginleştirmeden “tamamen vazgeçmeyeceklerini” Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a ilettiklerini belirtti. Witkoff ile iletişimin devam ettiğini ancak daha önce verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen Arakçi, “Artık aramızda güven eksikliği var çünkü vaatlerini ve bize yapabileceğimizi söylediği şeyleri yerine getirmedi.” diye vurguladı.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Arakçi, ABD’nin İran’a askeri müdahalede bulunması durumunda, meşru müdafaa hakkını kullanacaklarını ifade etti. İran, İsrail’e karşı nasıl bir yanıt verdiyse aynı şekilde ABD’ye de karşılık vereceğini belirtti. “Savaşta taraflar birbirine saldırır. Bu, gayet anlaşılır. Meşru müdafaa her ülkenin hakkıdır.” dedi. İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alacağı yönündeki açıklaması üzerine, Bakan Arakçi, böyle bir eylemin “işleyebilecekleri en büyük suç olacağını” ancak İsrail’in bunu hayata geçiremeyeceğini belirtti.

BOMBARDIMAN ALTINDAYKEN MÜZAKERE YAPILAMAZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu öncesinde basına değerlendirmelerde bulunan Arakçi, İran’ın ABD ile 15 Haziran’da gerçekleştireceği 6. tur müzakerelerinden yalnızca iki gün önce “İsrail’in İran’a saldırmaya karar verdiğini” kaydetti. “Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar. 2015’teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız.” ifadelerini kullandı. Arakçi, İran’ın ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya’dan oluşan P5+1 ülkeleri ile 2015’te sağladığı anlaşmanın önemine dikkat çekti. “Bu, iki yıllık müzakerelerin sonucuydu ve nihayetinde anlaşmayı imzaladığımızda tüm dünya bunu kutladı.” dedi. Diplomasi sürecinin yeniden başlaması için saldırganlığın durdurulması gerekliliğine işaret eden Arakçi, “Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır.” diye belirtti.

Arakçi, ABD’nin bu saldırganlık sürecinin içinde bulunduğu sonucuna vardıklarını ve bunun inkar edilemeyeceğini ifade etti. “İşin içinde olmadıklarını söyleyip duruyorlar ama ilk günden beri işin içinde olduklarına dair elimizde pek çok gösterge var.” diyen Arakçi, Trump’ın attığı tweetler ve yaptığı röportajların, ABD’nin bu konulardaki liderliğinden bahsettiğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Arakçi, “Maalesef ABD’nin de bu saldırganlığa katılabileceğini duyduk. Bu, çok talihsiz bir durum olacaktır. Bunun herkes için çok ama çok tehlikeli olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.