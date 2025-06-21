İran Dışişleri Bakanı Arakçi İstanbul’da

İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ’NİN 51. OTURUMU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, 21-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” teması ile yapılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğini üstlendiği toplantıya, 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 1.000 temsilci katılıyor. Zirvenin dikkat çeken konuklarından biri ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının ana gündem maddesi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ve bölgede artan gerilimler. Özellikle 13 Haziran’da başlayan ve Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine yönelik gerçekleştirilen saldırılar, zirve içerisinde özel bir oturumda ele alınıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul’a gelirken yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırısını kınayan güçlü bir bildiri bekliyoruz. İran, meşru savunma hakkını kullanmaya devam edecek” dedi. Arakçi, toplantı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve diğer dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. İranlı Bakan, “Bu zirve, İran’ın haklı sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.