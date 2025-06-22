İran Dışişleri Bakanı, İstanbul’da ABD’ye sert tepki verdi

ABD İRAN NÜKLEER TESİSLERİNİ HEDEF ALDI

Başkan Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik olarak “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçakları ile operasyon düzenlediğini açıkladı. Trump, “Fordo artık yok” ifadesini kullandı. Bu arada İsrail, İran’ın kendisine füze fırlattığını ve 27 kişinin yaralandığını belirtti. İsrail de İran’ın batısına yeni bir saldırı başlattı.

İRAN’DAN ŞİDDETLE KINAMA

İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin saldırılarına sert bir tepki gösterdi. Arakçi, ani bir saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “İran, en güçlü şekilde ABD’nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır” dedi. Bakan, ABD’nin “soykırım rejimi” ile birlikte saldırılar düzenlediğini belirtti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) bir an önce toplanarak durum değerlendirmesi yapması gerektiğini vurguladı.

DİPLOMASİ İÇİN ALAN KALMADI

Arakçi, “Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır.” diyerek, ABD’nin tehlikeli bir operasyona girdiğini ifade etti. İran’ın sadece ABD askeri saldırganlığına değil, aynı zamanda İsrail’in saldırılarına karşı da kendini koruma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Saldırıların BM Şartı çerçevesinde yasal bir meşruiyeti olduğunu belirten Arakçi, “Her türlü tedbiri alacağız” dedi.

ABD’NİN SALDIRILARI ULUSLARARASI HUKUKU HEDEF ALIYOR

Toplantıda soruları yanıtlayan Arakçi, ABD’nin saldırılarında oluşan hasarın henüz netlik kazanmadığını ancak bunun önemli olmadığını, saldırının kınanması gerektiğini ifade etti. İran’ın müzakere sürecinde askeri bir saldırıya uğradığını vurgulayan Bakan, “ABD’nin diplomasi sürecini bombaladığını” belirterek, “Bundan sonra diplomasiye geri dönme çağrısının anlamı kalmadı.” dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞME VE STRATEJİK ORTAKLIK

Arakçi, öğleden sonra Rusya’nın başkenti Moskova’ya gideceğini belirtti ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın bir görüşme yapacağını belirten Arakçi, “Rusya, İran’ın dostudur.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin olası arabuluculuğu ile ilgili soruya yanıt verirken, Türkiye’nin İsrail’in saldırılarını açıkça kınadığını belirtti.

SEÇENEKLERİMİZ VAR

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması olasılığı hakkında, “Önümüzde bir dizi seçenek var” ifadesini kullandı. NTV’nin ABD ile temaslara dair sorusunu yanıtlayan Arakçi, nükleer görüşmelerde dolaylı yollarla iletişim kurduklarını belirtti. Saldırılar sonrası ABD’den farklı kanallardan mesajlar aldıklarını söyleyerek, “Gerekirse bu mesajlara aracılarla yanıt vereceğiz.” dedi.