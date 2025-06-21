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İran Dışişleri Bakanı Türkiye’de Bulundu

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İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE’DE

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak amacıyla Türkiye’ye geldi. Bu toplantı, uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve bölgesel sorunlara çözüm arayışlarını desteklemek açısından önemli bir platform oluşturuyor.

TOPLANTININ AMACI VE ÖNEMİ

Toplantı, üye ülkeler arasında dayanışmayı artırmak ve karşılıklı işbirliğini geliştirmek için bir fırsat sunuyor. Arakçi’nin bu organizasyona katılması, özellikle bölgedeki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu tür toplantılar, ayrıca uluslararası gündemdeki krizlere karşı ortak stratejilerin belirlenmesi için de önemli bir zemin oluşturuyor.

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