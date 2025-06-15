İran Füzeler Gönderdi! İsrail Saldırıda Bulundu

SALDIRILAR ARALIKLARLA DEVAM ETTİ

İsrail’in İran’a karşı başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ile İran’ın buna yönelik misillemeleri gece boyunca sürdü. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami’nin de bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, çoğunluğu sivil olmak üzere 320 kişi yaralandı. İran’dan ise “Gerçek Vaat 3” adı altında yeni bir saldırı geldi. Bu saldırıda droneların yanı sıra yüzlerce balistik füze fırlatıldı ve Tel Aviv’de patlamalar yaşandı. Bazı füzeler İsrail’in “Demir Kubbe” hava savunma sistemini aşarak patlamalara yol açtı.

NÜKLEER TESİSE YAPILAN SALDIRI VE SIZINTILAR

Gece boyunca karşılıklı saldırılar devam etti. İsrail, gece yarısı İran’ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarına saldırdı. Bu saldırı sonucunda bölgede yangınlar çıktı. Ayrıca, İsrail güçleri, İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerini de hedef aldı. İran, söz konusu tesislerde kısıtlı hasar meydana geldiğini bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntılar olduğunu açıkladı. Tel Aviv’de sirenler de gece boyunca durmaksızın çaldı.